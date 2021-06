Demon Slayer: Inosuke al femminile in questo cosplay da togliere il fiato

Demon Slayer è oggi uno dei titoli più popolari della cultura anime e manga in Giappone e in Occidente, serie che ha goduto di un epico adattamento animato che ha contribuito in maniera straordinaria a incrementare le vendite del manga di Koyoharu Gotouge. E la popolarità del franchise, inoltre, è dettata proprio dalle manifestazioni di creatività.

In attesa della stagione 2 di Demon Slayer, attesa stando ai rumors al debutto in ottobre, attualmente le prime voci di corridoio in merito al sequel non sono molto promettenti. Dopo le varie accuse da parte di diversi genitori nel Sol Levante per via della Saga del Quartiere a Luci Rosse, pare infatti che l'emittente televisiva abbia deciso di cambiare lo slot orario e non è da escludersi che la seconda serie possa essere censurata in minima parte vista l'attenzione mediatica.

Ad ogni modo, ciò che non è mai venuto meno è il supporto dei fan che da mesi continuano ad omaggiare il gioiellino di Gotouge sensei con straordinarie manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di Nyukix, talentuosa cosplayer che vanta quasi 300 mila follower su Instagram. La sua ultima interpretazione, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, è stata infatti dedicata a Demon Slayer, in particolare a Inosuke, uno dei personaggi più amati del franchise.

