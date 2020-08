Demon Slayer: Inosuke vi lascerà a bocca aperta nel cosplay di ZUMI

Demon Slayer è uno dei progetti più riusciti degli ultimi anni, merito di un adattamento anime che ha reso globale il successo dell'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. Come se ciò non bastasse, la poderosa macchina economica innescata dalla serie tv ha convinto persino Sony a fare un passo avanti nell'industria dell'animazione giapponese.

A un anno dall'episodio 19, la puntata che di fatto diede inizio all'era del fenomeno Demon Slayer, continua ancora a stupire la popolarità del franchise, tuttora in crescita stando alle vendite e alle immense file presso i negozi con prodotti a tema in edizione limitata. Ad ogni modo, il successo non sarebbe tale senza l'ausilio di una community enorme, la stessa che anche al termine della serializzazione del manga ha continuato a supportare la saga dei cacciatori di demoni.

A tal proposito, uno dei cosplay più celebri nei riguardi dell'opera è firmato zumiii_zhr, un appassionato che si è fatto conoscere anche per merito della sua interpretazione personale di Inosuke Hashibara, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso qualcosa come 14 mila manifestazioni di apprezzamento su Instragram. I fan, infatti, hanno notevolmente apprezzato la resa finale del cosplay molto simile alla controparte originale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di ZUMI, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.