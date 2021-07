Demon Slayer: Inosuke padrone del Vento nella magnifica statua di NB e PT Studios

Inosuke Hashibira rappresenta un'aggiunta divertente, ironica, e a tratti stravagante, alla drammatica avventura di Tanjiro Kamado nella serie Demon Slayer. Il ragazzo che si nasconde dietro una maschera da cinghiale, si è più volte dimostrato un abile spadaccino, come nello spettacolare scontro con il Demone Ragno, considerato una Madre da Rui.

Una delle tante particolarità di Inosuke è l'utilizzo di due katane Nichirin, di colore grigio-blu, e caratterizzate da un design seghettato, che puntualmente l'ammazzademoni cerca di rendere sempre più letale. Grazie al suo allenamento da autodidatta, basato sull'osservazione e riproduzione dei comportamenti animali, Inosuke è riuscito a sviluppare la tecnica della Respirazione della Bestia, derivante dalla Respirazione del Vento.

Tutti questi elementi unici del personaggio, e il significativo scontro con il Demone Ragno Madre, sono stati evidenziati nella magnifica statua nata dalla collaborazione tra PT Studios e NB Studios. In arrivo tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, la figure in questione si presenta in due versioni differenti, la prima in scala 1:6, alta circa 37 centimetri e pre ordinabile ad un prezzo di 335 euro, la seconda in scala 1:4, per un'altezza di 56 centimetri e un prezzo di 515 euro.

Entrambe si presentano su una splendida base dove è riportata una targhetta con il nome del personaggio, e il vero volto di Inosuke, intercambiabile con la sua iconica maschera. Ricordiamo che Zenitsu è stato omaggiato con un fedele cosplay al femminile, e vi lasciamo alle ultime novità sul gioco Demon Slayer The Hinokami Chronicles