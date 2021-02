Demon Slayer: Inosuke prende forma in un geniale cosplay a basso costo

Uno dei più grandi successi degli ultimi anni in ambito manga e anime è rappresentata dalla serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cui popolarità non sembra voler diminuire, soprattutto in seguito ai record registrati dalla prima pellicola, Infinity Train.

Ciò che colpisce particolarmente i lettori e gli spettatori di Demon Slayer, è la semplicità con cui vengono presentati alcuni temi, e al contempo la profondità con cui vengono esplorati, attraverso gli occhi dei diversi personaggi che costituiscono il gruppo di ammazzademoni che segue Tanjiro nella sua avventura. Tra questi una delle figure più iconiche e simpatiche rimane Inosuke Hashibira, che indossa costantemente una maschera di cinghiale per nascondere i suoi lineamenti femminili.

È stato proprio Inosuke ad essere omaggiato da un cosplayer molto conosciuto dalla community, @lowcostcosplayth, che come suggerisce il nome riesce sempre a trovare idee originali, e a basso costo, con le quali riproporre i design ottenendo risultati alquanto fedeli. Come potete vedere dal post riportato in calce infatti, stavolta l'utente ha reso partecipe il suo gatto, trasformandolo momentaneamente nella maschera di Inosuke. Cosa ne pensate dell'ultima trovata di LowCost? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che una fanart ha mostrato come sarebbe Tanjiro con lo stile di Jojo, e vi lasciamo ad un altro geniale cosplay dedicato a Zenitsu.