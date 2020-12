Demon Slayer: Inosuke si prepara alle feste in un esplosivo cosplay al femminile

La serie creata da Koyoharu Gotoge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sta ottenendo un incredibile successo, nonostante sia conclusa da diversi mesi, e di recente una fan dell'opera, visto l'avvicinarsi delle feste ha deciso di augurare buon Natale con un simpatico cosplay dedicato al personaggio di Inosuke Hashibira.

L'uscita nelle sale giapponesi del film Infinity Train ha alimentato la passione dei fan che nonostante il periodo difficile in cui ci troviamo, hanno fatto registrare al botteghino delle cifre da record, che si aggiungono agli altri traguardi raggiunti dalla serie, soprattutto in seguito alla pubblicazione della trasposizione animata.

Secondo un recente sondaggio condotto in Giappone, la popolarità della serie starebbe continuando a crescere, essendo conosciuta da moltissime persone di differente età, e in un'ipotetica lista definitva dei personaggi più apprezzati dalla community sicuramente il simpatico Inosuke occuperebbe una delle prime posizioni. Dal corpo muscoloso sviluppato nel corso degli anni, l'ammazzademoni in questione si copre spesso il viso dai lineamenti femminili con l'iconica maschera di cinghiale. Per omaggiare questo personaggio l'utente @bep.cosplay ha deciso di vestirne i panni nel cosplay che potete trovare nel post in calce alla notizia.

Ricordiamo che gli animatori sono stati pagati pochissimo per il lavoro, e vi lasciamo ad un perfetto cosplay di Nezuko.