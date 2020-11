Demon Slayer: Inosuke è pronto ad azzannare nel cosplay di RageGearProps

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato famosissimo nel giro dell'ultimo anno e gli episodi dello scorso anno sono ancora sulla bocca di tutti. C'è chi poi si è fiondato sul manga, chi invece sta attendendo l'anime e il film Demon Slayer Movie: Infinity Train. L'interesse per questi personaggi creati da Koyoharu Gotouge ormai è intensissimo.

Tra la voglia di scoprire tutte le tecniche di Tanjiro al passato di Kibutsuji Muzan e le varie curiosità su Nezuko, c'è anche Inosuke su cui molti fan di Demon Slayer si sono concentrati. Il feroce ragazzo cresciuto nella giungla ha dato non pochi grattacapi sia ai ragazzi protagonisti che ai suoi nemici, mostrandosi a metà della prima stagione dell'anime.

Anche se ha un volto molto carino e femminile, in realtà è un selvaggio che non si sa regolare né con le parole né con i gesti. Indossa in testa un copricapo a forma di testa di cinghiale, mentre i vestiti sono ricavati da varie pellicce. Le sue spade sono particolari, dato che sono pesantemente scheggiate e non tagliano correttamente come una lama normale.

Il personaggio ora può essere visto nel nuovo cosplay di Inosuke creato da Rage Gear Props. Il fan cosplayer ha postato sul proprio profilo varie immagini su questo individuo strano di Demon Slayer. In basso potete vedere queste foto, vi piace?