Demon Slayer: l'inquietante Gyutaro prende vita nel cosplay al femminile di Kappy

La conclusione della seconda stagione di Demon Slayer ha mostrato agli spettatori il lato umano che possono manifestare alcuni demoni, in particolare Daki e suo fratello maggiore Gyutaro, addentrandosi anche nel racconto del loro passato e di come una serie di scelte sbagliate abbiano determinato il loro tragico destino.

Ripensando a tutti gli avversari fronteggiati da Tanjiro e compagni, i due demoni che prendono il nome di Sesta Luna Crescente rientrano sicuramente tra i più pericolosi e potenti, avendo quasi massacrato tutti i protagonisti e persino l’Hashira del Suono Tengen Uzui. La tragica origine di Gyutaro e la sua trasformazione in un demone estremamente feroce e violento, lo ha rapidamente reso uno dei personaggi più interessanti per la community, e la fan @kappy_w ha voluto omaggiarlo con l’incredibile cosplay che potete vedere nelle immagini in calce.

La cura nel ricreare fedelmente sia il design dello stesso Gyutaro, con denti aguzzi e lenti a contatto gialle e verdi, si unisce alla perfetta riproduzione delle sue falci sanguinanti, rendendo l’interpretazione forse una delle migliori in circolazione per quanto riguarda il demone. Fateci sapere voi cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per concludere vi lasciamo ad uno strepitoso cosplay dedicato alle tre mogli di Uzui.