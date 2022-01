Demon Slayer: irritati dal seno di Nezuko? Un cosplay low cost lo rende simpatico

La rete si è scatenata negli ultimi giorni a causa di un evento accaduto in uno degli ultimi episodi di Demon Slayer. L'anime dei record prodotto da Ufotable è alle prese con la seconda stagione, incentrata sulla saga del quartiere a luci rosse, e già questo tema suscitò polemiche in Giappone da parte di alcune femministe.

Un recente episodio andato in onda ha invece enfatizzato l'aspetto più sensuale di Nezuko Kamado, la protagonista demone di Demon Slayer che è in grado di crescere o diventare bambina a piacimento. Sfruttando inconsciamente il suo potere a causa della rabbia, la ragazza è cresciuta a dismisura diventando una donna con un fisico e un seno abbastanza in risalto, suscitando la rabbia di alcuni fan e non solo.

Giocando sull'irritazione di una parte di pubblico, il geniale Lonelyman ha approfittato della situazione e ha proposto una sua versione lowcost del seno di Nezuko con un cosplay. Come sempre mai banale, il cosplayer approfitta della sua pancia sfruttando un po' di bodypaint e di una maschera da Nezuko per ricreare il personaggio come è stato visto in uno dei frame dell'episodio 2x13 di Demon Slayer.

Adesso la scelta potrebbe anche riuscire a divertire, con la speranza che si riducano le polemiche sulla serie in vista del finale di stagione.