Demon Slayer: Jessica Nigri completamente nuda in questo cosplay di Mitsuri Kanroji

I fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stanno attendendo il film che arriverà a fine anno. Lì vedremo in azione uno dei pilastri, Rengoku, come non ha mancato di mostrarci il trailer di Demon Slayer Movie: Infinity Train. I fan del manga hanno dovuto dire invece addio per sempre alla storia dopo la conclusione su Weekly Shonen Jump.

Ma non preoccupatevi perché a farvi felici in questo periodo di vuoto della storia con Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni ci pensa Jessica Nigri. La popolarissima cosplayer nota sia nel mondo dei videogiochi che in quello di anime e manga ha deciso infatti di tornare in uno dei ruoli che aveva già preparato.

Con l'ultimo set pubblicato proprio quest'oggi sulla sua pagina Instagram vediamo un cosplay di Mitsuri Kanroji, pilastro dell'amore di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Solo che ovviamente la Nigri ha deciso di interpretarla completamente nuda e in una vasca termale. Nelle quattro foto che vedete in fondo alla notizia spicca sicuramente il rosa acceso con sfumature verdi dei capelli ma ancora di più il fisico della cosplayer. La Nigri è riuscita nel suo intento anche questa volta? Fatecelo sapere nei commenti.

