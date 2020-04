Demon Slayer: js cosplay realizza una fedele e ottima interpretazione di Nezuko

Il primo anniversario dell'anime ci ha lasciato un franchise rivoluzionario, un vero e proprio campione di vendite e di popolarità. La fama di Demon Slayer, inoltre, è certificata dalle tante manifestazioni di creatività che gli appassionati le dedicano saltuariamente con straordinari cosplay.

Le eroine della serie, infatti, sono molto apprezzate dalla community, e non è un caso se Magic Cube Studio abbia voluto dedicare a Shinobu un action figure da ben 400 euro. Allo stesso modo, Nezuko è molto popolare tra le cosplayer, come dimostrano le numerose interpretazioni che i fan le dedicano quotidianamente. L'ultima di esse, tuttavia, è stata notevolmente apprezzata dagli appassionati.

L'interpretazione personale di JS Cosplay, la stessa che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, propone la giovane demone nell'istante in cui esce dalla scatola utilizzata dal fratello per portarla con sé anche durante la luce del giorno. In particolare, i fan hanno apprezzato la fedeltà del cosplay al personaggio che ha curato attentamente i dettagli dell'abbigliamento e dello sguardo, a riprova delle tante manifestazioni di apprezzamento allegate alla foto.

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che l'anime sta per tornare nel film Demon Slayer: Mugen Ressha-Hen, che ha mostrato nella giornata di ieri un nuovo trailer promozionale. E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di JS, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.