Demon Slayer e Kaguya-sama: ecco cosa succederebbe per un fan se si unissero

A un anno di distanza dalla sua conclusione, Demon Slayer continua a fare faville. Il merchandising è più vivo che mai come dimostrano le scarpe di Tanjiro. Tra gli show di quest'anno non c'è stato nessuno per ora capace di replicare la stessa popolarità, ma sicuramente chi ha riscosso il favore dei fan c'è Kaguya-sama: Love is War.

L'anime con Kaguya protagonista si era già mostrato agli occhi dei fan con una bella e romantica stagione 1, replicata quest'anno con una seconda stagione altrettanto positiva. Sono tanti infatti i personaggi apprezzati a livello internazionale, mentre in Italia sta per arrivare il manga con Star Comics.

Ma cosa accadrebbe se questi due anime si unissero in uno solo? Un fan sconosciuto ci ha provato e in basso possiamo vedere la fusione tra Demon Slayer e Kaguya-sama: Love is War. Il risultato vede Kanao Tsuyuri nei panni di Kaguya Shinomiya, Tanjiro Kamado in quelli del presidente Miyuki Shirogane e per questo il titolo di questo mash up non poteva essere altro che Kanao-sama: Love is War.

Al loro fianco ci sono Zenitsu-Ishigami, Shinobu-Fujiwara e Nezuko-Iino. I loro caratteri sicuramente renderanno le avventure quotidiane alla Shuchiin ancora più bizzarre rispetto a quelle dell'attuale consiglio studentesco.