Demon Slayer e Kaguya-sama: Love is War trionfano agli Anime Awards, le reazioni dei fan

I Crunchyroll Anime Awards 2020 hanno visto trionfare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Kaguya-sama: Love is War, rispettivamente re e regina della premiazione con tre primi posti l'uno. Ma come hanno reagito i fan alla vittoria dei loro anime preferiti? Andiamo a scoprirlo.

Come potete vedere in calce, c'è stato un momento di euforia collettiva dopo la vittoria di Demon Slayer nella più ambita delle categorie, quella per "Anime dell'anno 2019". In tanti hanno elogiato le animazioni e i personaggi dell'anime di Studio Ufotable, che finora non ha praticamente mai perso in nessuna competizione. Oltre ai Crunchyroll Anime Awards infatti, Demon Slayer ha vinto lo stesso titolo ai Newtype Anime Awards, Yahoo! Japan Awards, Tokyo Anime Awards Festival, Golden Issue Awards e molti altri. Praticamente un risultato perfetto per l'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge, che ha portato a casa anche i premi per "Miglior personaggio maschile" (Tanjiro Kamado) e "Miglior scena di combattimento" (Tanjiro e Nezuko vs Rui).

Kaguya-sama: Love is War invece porta a casa tre premi su cinque, e si guadagna quindi il titolo di anime più proficuo nel rapporto nomination/vittorie. Oltre al titolo per "Miglior commedia", vinto nonostante la concorrenza di Sarazanmai e Aggretsuko, l'anime tratto dal manga di Aka Akasaka si è portato a casa il primo posto nelle categorie "Miglior coppia" e "Miglior Ending". Se la seconda stupisce poco, soprattutto per via dell'impatto mediatico della Chika Dance, dall'altra risulta oltremodo impressionante la vittoria su Mafuyu e Ritsuka di Given.

E voi cosa ne pensate? Premi meritati? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui ve li foste persi invece, vi ricordiamo che durante l'evento sono stati pubblicati i primi trailer per Vita da Slime 2 e My Next Life As a Villainess.