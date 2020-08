Demon Slayer: Kanao Tsuyuri vi conquisterà con questo cosplay di Kleiner Pixel

Oltre il quartetto di protagonisti, in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci sono molti altri personaggi. La maggior parte di questi si divide tra il gruppo di cacciatori di demoni, i buoni, e i demoni, gli avversari da sconfiggere per riportare la pace in Giappone. A dare una mano con altre missioni c'è Tsuyuri Kanao.

La ragazza ha un passato triste alle spalle ma le due sorelle Kocho l'hanno salvata da una vita di povertà e abusi. Nell'anime di Demon Slayer finora si è vista poco, ma le sue poche interazioni con Tanjiro Kamado l'hanno già portata ad essere protagonista di alcune ship da parte dei fan. Anche Ufotable ha ricordato la ragazza con un poster che ritrae Kanao, Shinobu e Kanae tutte insieme.

I capelli castani di Kanao sono raccolti a destra in un codino grazie a un fermaglio a forma di farfalla, mentre indossa la classica divisa nera dei cacciatori di demoni. I suoi occhi viola folgorano chi la guarda, ed è ciò che succede a tutti coloro che osservano il nuovo travestimento di Kleiner Pixel. Con due foto, la ragazza mostra il suo cosplay di Kanao Tsuyuri, ben realizzato e con tanti dettagli ben curati.

Kanao non sembra che sarà presente nel film di Demon Slayer: Infinity Train, il cui trailer è stato ben accolto dai fan.