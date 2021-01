Demon Slayer: la katana di Rengoku diventa reale nella magnifica riproduzione di Bandai

Mentre la pellicola Demon Slayer: Infinity Train continua a riscuotere enorme successo, battendo ogni record nei cinema del Sol Levante, il resto del mondo attende di vedere le nuove avventure di Tanjiro e compagni, soprattutto per l'attenzione riservata al personaggio di Kyojuro Rengoku, il Pilastro della Fiamma.

Sembra infatti che il ruolo dell'Hashira sia stato fondamentale nel corso degli eventi narrati nel film, e per celebrare ulteriormente una figura già così apprezzata dall'intera community, Bandai ha presentato la riproduzione ufficiale della sua katana, in attesa che venga finalmente definita una data d'uscita sia per l'Europa che per il Nord America.

Rengoku è sicuramente uno dei spadaccini e ammazzademoni più forti all'interno del pericoloso mondo creato da Gotoge, in grado di sconfiggere orde di demoni con la devastante potenza delle fiamme e la sua tecnica con la katana, riprodotta da Proplica di Bandai, che potete vedere nel video legato alla notizia. Con il lancio sul mercato previsto per luglio 2021, ad un prezzo di circa 100 dollari americani, la riproduzione si presenta con un design particolarmente fedele, con la tsuba, ovvero la guardia della katana, a forma di fiamma, e i disegni presenti sulla lama.

Inoltre è presente sull'elsa un pulsante che permetterà di ascoltare 60 battute prese direttamente dal film, tra cui anche i nomi delle tecniche e Tanjiro che urla il nome di Rengoku. Ricordiamo che Mitsuki Kanroji ha ottenuto un bel cosplay, e vi lasciamo alle indiscrezioni riguardo l'arrivo dell'anime su Netflix.