Demon Slayer, la katana di Tanjiro diventa reale: la Nichirin sarà acquistabile nel 2021

Come per ogni serie famosa, anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha la sua buona fetta di prodotti. Ormai sono all'ordine del giorno le statuette ed action figure dedicate ai vari personaggi della serie, da quello più conosciuto a quelli secondari. La statuetta di Giyu Tomioka è solo uno degli ultimi esempi.

Ma c'è un'altra sorpresa per i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Per i brand che hanno a che fare con le spade solitamente c'è anche una realizzazione di spade giocattolo più o meno fedeli alla versione originale. L'abbiamo visto fare con Bleach e ora è anche il turno di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La Bandai aveva annunciato a inizio anno una spada per bambini da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ma quella che vi mostriamo oggi è invece quella di Tamashii Nations, che ha deciso di creare la spada di Tanjiro Kamado ma per adulti. Quindi non si tratta più di una versione per bambini bensì per collezionisti incalliti che vogliono mettere le mani su una riproduzione 1:1 della Nichirin di Tanjiro.

Nel video in alto possiamo vedere la realizzazione di questa "Proplica", ovvero una di quelle riproduzioni indirizzate a un pubblico adulto. La spada è lunga ben 88 centimetri e la sua versione commerciale sarà disponibile in Giappone da febbraio 2021, mentre più avanti sarà resa disponibile anche sui mercati d'oltremare. Sarà anche possibile attivare delle opzioni in cui la spada citerà alcune frasi di incoraggiamento che abbiamo udito durante la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Potete quindi affrontare i demoni con la vostra Nichirin personale. In attesa della commercializzazione, godetevi il nuovo trailer del film di Demon Slayer in arrivo a ottobre.