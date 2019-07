Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba si mostra in un nuovo poster

Nel corso di queste ultime ore, la pagina Twitter @Spytrue ha pubblicato un nuovo poster - visualizzabile a fondo news - dedicato all'apprezzatissimo Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, anime tratto dal manga di Koyoharu Gotōge.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che l'opera - di cui recentemente sono state pubblicate alcune nuove immagini - verrà reso disponibile su Toomani in versione inglese.

Nel caso in cui non lo conosciate, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 15 febbraio 2016. In occasione del Lucca Comics, Star Comics ha annunciato l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga a partire da aprile 2019.

L'opera narra le gesta di Tanjirō, primogenito di una famiglia che ha perso il padre. Un giorno, il ragazzo visita un'altra città per vendere carbone ma finisce col passare la notte lì, invece di tornare a casa, per via di una voce riguardante un demone che di notte vaga per una montagna lì vicino. Quando torna a casa il giorno seguente, trova però la sua famiglia sterminata, con la sua sorellina a rappresentare l'unica superstite del massacro, seppur l'evento l'abbia trasformata in un demone.