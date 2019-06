Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime proseguirà senza interruzioni

Capita, nel mondo dell'animazione giapponese odierno, che una serie interrompa la propria stagione a metà per riprendere alcuni mesi dopo. Uno dei casi di sicuro più noti è quello di L'attacco dei Giganti che ha visto la propria terza stagione dividersi in una fase nel 2018 e una nel 2019. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non seguirà la stessa via.

Qualcuno poteva aspettarsi variazioni per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dopo lo scandalo Ufotable e i possibili effetti negativi che poteva portare alle produzioni dello studio. L'anime sui demoni tratto dall'omonimo manga di Koyoharu Gotoge era stato annunciato già inizialmente che sarebbe stato composto da 25 episodi, ma nessuno sapeva se avrebbe seguito le orme di anime recenti come Sword Art Online: Alicization o appunto L'attacco dei Giganti.

Tuttavia, un ultimo report di LiveChart.me sembra aver confermato le idee iniziali, ovvero che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non si interromperà una volta arrivato al tredicesimo episodio per poi riprendere con la seconda metà di stagione nei prossimi mesi. La serie di Tanjiro e Nezuko ha da poco trasmesso il decimo episodio, portandoci quindi vicini alla metà di stagione, che adesso sappiamo proseguirà senza attese.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà con l'episodio 11, il quale introdurrà nuovi personaggi e ci lancerà in una nuova fase della storia. L'anime può essere visto sulla piattaforma streaming VVVVid con sottotitoli in italiano ogni sabato alle ore 20:00.