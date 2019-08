Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime raggiunge nuovi record di vendite

Partito in sordina, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha iniziato a conquistare molto pubblico puntata dopo puntata grazie allo strepitoso lavoro di Ufotable, culminato nell'episodio 19 giudicato uno dei più belli di sempre dai fan. Ma vediamo anche quanto ha fatto guadagnare l'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge allo studio di produzione.

Oltre le vendite del manga, che nell'ultimo mese hanno superato il milione di copie, anche l'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta dando buoni frutti. Come rivelato da El Culto Del Anime su Twitter, in Giappone l'opera sta andando benissimo. Infatti, ha permesso guadagni dell'ordine di 7,5 milioni di euro, diventando il terzo franchise multimediale più redditizio. Inoltre, i primi volumi home video dell'anime hanno venduto oltre 11 mila copie in una singola settimana.

Il manga di Koyoharu Gotouge è attualmente in corso su Weekly Shonen Jump e potrebbe concludersi a breve. La storia segue le avventure di Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko, costretti a intraprendere un percorso come cacciatori di demoni dopo che un essere misterioso ha assaltato la famiglia dei protagonisti, lasciando in vita solo Nezuko ma sottoforma di demone. Tanjiro, arrivato sul posto in ritardo, non può far altro che scortare la sorella al sicuro e cercare un modo per farla ritornare umana.

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è programmato per avere 25 episodi. Al momento ne sono stati messi in onda 19, con quest'ultimo tramesso anche sulla piattaforma streaming VVVVid ieri sera sabato 10 agosto, con sottotitoli in italiano.