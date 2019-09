Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la seconda stagione sarà annunciata a breve?

Partito ad aprile, con la concorrenza di pezzi grossi come One-Punch Man e L'Attacco dei Giganti, l'anime di Ufotable Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha conquistato tutti ottenendo uno dei maggiori consensi relativi agli anime di questi ultimi mesi. La serie sta però per finire con la sua prima stagione, cosa l'aspetterà nel prossimo futuro?

In attesa di vedere gli ultimi due episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il 25 e il 26 che saranno pubblicati il 21 e il 28 settembre, i fan vorrebbero essere sicuri di continuare a vedere la storia di Tanjiro e Nezuko anche in una seconda stagione.

L'annuncio in questione potrebbe arrivare settimana prossima dato che su Weekly Shonen Jump è stato anticipato che nel numero 43 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riceverà copertina e pagine d'apertura a colori. Essendo un manga molto popolare, con vendite che sono letteralmente raddoppiate se non triplicate in questi mesi, la casa editrice potrebbe aver scelto questo momento per semplicemente pubblicizzarlo ulteriormente.

Tuttavia, ricorderete in molti come, a fine marzo, la rivista e la casa di produzione di The Promised Neverland abbiano annunciato velocemente una seconda stagione a causa del grandissimo successo riscontrato. Dato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato uno degli anime più visti e chiacchierati della stagione, non è improbabile pensare che a breve verrà annunciato un sequel previsto per il 2020.

Negli scorsi giorni, invece, l'editor si è lasciato andare in una chiacchierata a MangaPlus dove ha rivelato tanti dettagli sulla creazione di Kimetsu no Yaiba.