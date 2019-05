Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, annunciati quattro nuovi membri del cast

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che consta di 26 episodi, è attualmente disponibile su Hulu, FunimationNow (solo in America) e Crunchyroll, che trasmette in simul-cast le pubblicazioni giapponesi. Il sito ufficiale della serie ha anche pubblicato un cortometraggio dal titolo "Inosuke and the Carp Streamers".

Noti in Giappone come Koinobori, si tratta di carpe di carta o di stoffa dipinte con dei colori vivaci e caratteristiche del 5 maggio, che in Giappone è la "Festa dei bambini". Il cortometraggio quindi vuole avvicinare il più possibile Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba agli eventi della quotidianità giapponese, mostrando la vicinanza tra Inosuke e una festa molto sentita nel paese asiatico.



Per quanto riguarda, invece, i quattro nuovi membri del cast che sono stati annunciati, durante l'evento Machi Asobi di Tokushima, interamente dedicato agli anime, troviamo: Toshihiko Seki (Garamaru in Inuyasha e Iruka Umino in Boruto: Naruto Next Generations) nei panni di Muzan Kibutsuji; Ryohei Kimura (Shizuma Hoshigaki in Boruto) nei panni di uno dei demoni, Jun Fukuyama (Toneri Otsutsuki in Boruto) come Yahaba e Mikako Komatsu nei panni di Susamaru. Gli annunci sono stati tutti fatti tramite un video che è stato anche condiviso sul profilo Twitter dell'anime, che mostra i quattro nuovi personaggi e gli annessi doppiatori.



Vi ricordiamo che Demon Slayer in Italia è disponibile su VVVVID.