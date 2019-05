Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, arriva un nuovo poster promozionale

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta sgomitando tra i vari titoli della stagione primaverile per potersi ritagliare un proprio spazio. Infatti, la serie tratta dall'omonimo manga di Koyoharu Gotouge deve affrontare la concorrenza di due pezzi grossi come L'Attacco dei Giganti stagione 3 e la seconda stagione di One-Punch Man.

Con cinque episodi all'attivo e un sesto che arriverà a breve, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sicuramente tra le sorprese di questa nuova stagione. La crescita e la popolarità dell'anime si stanno riversando anche sulla controparte cartacea, che ha fatto il boom di vendite.

Sulla rivista Animedia, il titolo sugli spadaccini ammazza demoni si è ritagliato due pagine di spazio dove, oltre a una descrizione dei contenuti e una presentazione generale dell'opera, possiamo trovare anche un poster a due pagine. L'illustrazione che potete vedere in calce raffigura al centro Tanjiro Kamado, il protagonista che vuole cercare di salvare la sorella Nezuko, mentre in alto a destra, sull'albero, vediamo Sabito, il giovane che ha aiutato Tanjiro nei suoi allenamenti e che gli ha dato la forza per superare la prova per entrare nei cacciatori di demoni.

La stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba proseguirà questo sabato su VVVVid con il sesto episodio, sottotitolato in italiano.