Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, arriva il nuovo trailer promozionale

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba debutterà sugli schermi televisivi giapponesi a partire da quest'anno. Nell'attesa, arriva un nuovo trailer che pubblicizza la serie di Koyoharu Gotouge.

Nei quindici secondi di video che potete vedere in alto alla notizia, possiamo dare un ulteriore sguardo ai quattro protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ovvero Tanjirou e sua sorella Nezuko, Zenitsu e Inosuke, coadiuvati dal pilastro Tomioka Giyuu. La serie sui cacciatori di demoni debutterà ad aprile su un gran numero di canali, tra cui Tochigi TV, Tokyo MX, BS11 e Gunma TV.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba segue la storia di Tanjirou nel gruppo dei cacciatori di demoni. Tanjirou sta cercando un modo per riportare umana la sorella Nezuko, trasformata in un mostro divoratore di uomini da Kibutsuji Muzan, padre ancestrale di quella razza e unico capace di trasformare gli umani in demoni iniettandogli il proprio sangue. Durante i suoi viaggi, Tanjirou dovrà affrontare demoni sempre più forti, tra cui le potentissime Lune, insieme ad altri cacciatori di demoni come Inosuke e Zenitsu e i Pilastri. Il manga ha debuttato nel 2016 su Weekly Shonen Jump ed è attualmente al quindicesimo volume, mentre in Italia la serie è stata annunciata da Star Comics.