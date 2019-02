Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, arrivano i nuovi trailer e una novità inattesa

C'è tanta attesa nell'aria per il nuovo anime proveniente da Weekly Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, di cui oggi vengono rivelati tantissimi dettagli accompagnati da nuovi video promozionali.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriverà in Giappone il 29 marzo ma non come ci si aspettava, in TV. Infatti, da quella data, è stato annunciato che per due settimane saranno proiettati nei cinema nipponici i primi cinque episodi della serie. Il titolo della manifestazione sarà Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il legame dei fratelli). La serie animata debutterà invece in televisione ad aprile su varie emittenti, come Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e BS11.

Oltre questa notizia, sono stati diffusi due nuovi trailer: il primo potete trovarlo in alto alla notizia, della durata di quindici secondi e che presenta alcuni personaggi chiave della serie; il secondo, un trailer esteso, potete trovarlo in calce grazie al tweet dell'account ufficiale della produzione animata. Inoltre è stata pubblicata anche una nuova locandina che potete vedere sempre in calce alla notizia e che ritrae i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, i due fratelli Tanjiro e Nezuko, insieme ai personaggi che li accompagneranno nelle prime fasi della loro tetra avventura.