Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'autrice commenta lo straordinario episodio 19

Nuovo anime primaverile che sta proseguendo ora nella stagione estiva, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba col tempo ha ottenuto consensi su consensi, ottenendo vendite eccezionali per il primo volume home video. La popolarità dell'anime sta influenzando anche il manga, considerato che la tiratura dei volumi è più che raddoppiata e continua a crescere.

Con l'arrivo dell'episodio 19, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha però sconvolto i fan. La puntata in questione andata in onda su VVVVid con sottotitoli in italiano lo scorso sabato sera ha conquistato tutti, con Twitter e Reddit e altri social ad acclamare il lavoro di Ufotable per la qualità delle animazioni, le colonne sonore, il ritmo e la capacità di trasmettere emozioni.

Ovviamente gran parte del merito va anche a Koyoharu Gotouge, autrice di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha detto la sua sull'episodio 19. "Ho guardato in anticipo l'episodio 19! I disegni, la regia e la musica sono tutti fantastici. Mi sono commossa e ho pianto, quindi volevo che tutti lo guardassero. L'ho visto almeno 20 volte. E ho continuato a guardarlo mentre lavoravo, nascondendomi così da non far vedere ai miei assistenti che stavo piangendo. Sono così contenta di aver lavorato duramente per disegnare il manga. Godetevi anche voi l'episodio 19!"

I capitoli 40 e 41 del manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che hanno fatto da base a quest'episodio, furono già molto acclamati dagli appassionati e hanno contribuito notevolmente ad alzare su internet la fama della serie pubblicata su Weekly Shonen Jump.