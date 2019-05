Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, boom di vendite per il manga di Gotouge

L'attenzione verso il titolo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è estremamente amplificata da quando è cominciato l'anime ad inizio del mese scorso. La serie tratta dall'omonimo manga di Koyoharu Gotouge ha conquistato già abbastanza spettatori in tutto il mondo, e la popolarità dell'anime si sta riflettendo anche sulle vendite dei volumi.

L'account ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha appena annunciato i nuovi dati di vendita rivelando una nuova ottima cifra in seguito all'arrivo dell'anime. Infatti, la vendita totale dei tankobon è salita a ben sei milioni totali, considerando sia le copie fisiche che quelle digitali. Considerati i volumi pubblicati finora in Giappone, quindici, ogni tankobon ha venduto in media 400.000 copie.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sta affermando sempre di più anche nelle fumetterie nipponiche, arrivando a vendere quanto serie più famose come Black Clover e Food Wars: Shokugeki no Souma. Indubbiamente un ottimo risultato per una serie che solo ora si sta facendo un nome tra il grande pubblico.

Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato recentemente portato in Italia da Star Comics con tanto di copertina speciale per il primo volume. Invece l'anime è pubblicato da VVVVid, con un episodio ogni sabato alle 20:00. Secondo le indicazioni dell'autrice, la storia del manga sta andando verso la conclusione, con attualmente 156 capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump e sulla piattaforma MangaPlus.