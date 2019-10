Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nel capitolo 179 una tragedia sconvolge i pilastri

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe ormai essere da mesi nella sua fase finale. I pilastri e i protagonisti si sono lanciati in uno scontro su più fronti con Kibutsuji Muzan e il suo esercito e gli effetti potrebbero essere gravi per entrambi gli schieramenti. Attenzione spoiler sul capitolo 179 pubblicato questa sera da MangaPlus in inglese.

Gli ultimi coinvolgenti capitoli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno messo a dura prova la fazione dei cacciatori di demoni, con il quartetto composto da Gyoumei, Sanemi, Genya e Tokito che ha affrontato la prima luna crescente, Kokushibo. Il demone più forte di Kibutsuji Muzan, dopo un'estenuante battaglia, si è arreso lasciandoci al suo lungo flashback che ci ha anche svelato diversi dettagli sugli antenati di alcuni cacciatori, come quello di Tanjiro.

Adesso però è arrivato il momento di piangere i morti: come già previsto dagli spoiler di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il capitolo 179 si concentra sull'ormai morte di Tokito. Il pilastro della nebbia ha mostrato una forza di volontà esagerata ma alla fine è perito, felice di aver dato la vita per i compagni e di poter reincontrare nell'aldilà il suo gemello.

Tutt'altra situazione per i fratelli Shinazugawa: Sanemi ferito non è in pericolo di vita, ma urla alla vista di Genya, il suo fratellino tranciato a metà dai colpi di Kokushibo. Il ragazzo che apparteneva al gruppo di Tanjiro inizia a disintegrarsi a causa degli effetti del suo potere, e Sanemi non può far altro che piangere e urlare a squarciagola, provando fino all'ultimo a trattenerlo nonostante non ci sia più nulla da fare.

Gyoumei blocca Sanemi dopo aver chiuso gli occhi di Tokito e annuncia che i due si dirigeranno da Muzan e fermeranno il demone, costi quel che costi. Altre due morti eccellenti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che proseguirà nel capitolo della prossima settimana.