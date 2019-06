Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il cast si amplia con un nuovo demone

Sangue e demoni stanno diventando sempre più il tema portante di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la nuova produzione Ufotable tratta dall'omonimo manga di Weekly Shonen Jump. Il protagonista Tanjiro si trova sempre davanti mostri dalle abilità inconsuete e che dovrà affrontare con astuzia e con i suoi compagni ammazza demoni.

L'episodio 10 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha visto concludersi l'arco di Asakusa, dove Tanjiro era convinto di aver trovato finalmente Kibutsuji Muzan. A causa del capo dei demoni, il protagonista e sua sorella Nezuko hanno dovuto affrontare i demoni Susamaru e Yahaba. Dopo una battaglia all'ultimo sangue, i due si separano dai nuovi compagni Yushiro e Tamayo.

Tuttavia, nelle fasi finali dell'episodio, abbiamo già potuto avere un'anteprima di ciò che ci sarà nel prossimo arco narrativo. Infatti, oltre l'introduzione di Zenitsu negli ultimi secondi, l'account Twitter ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha rivelato che il doppiatore Junichi Suwabe, già voce di personaggi importanti come Grimmjow Jaegerjacques di Bleach e Shinta Fukuda di Bakuman, entrerà a far parte del cast.

Il personaggio sarà Kyogai, il demone antagonista che apparirà dall'episodio 11 "La casa del tamburo" e che viene presentato da un breve video che potete vedere nel tweet in calce. L'episodio arriverà con sottotitoli in italiano su VVVVid sabato 15 giugno alle 20:00. Siete anche voi in attesa di scoprire quali sono i poteri del nuovo demone?