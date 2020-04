Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in questi giorni si celebra il compleanno dell'anime

Il manga di Koyoharu Gotouge ricevette un anime da parte dello studio Ufotable, con tanto di annuncio su Weekly Shonen Jump. Nei mesi precedenti a quella trasmissione di aprile in pochi pensavano che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarebbe diventato un successo clamoroso in grado di rivaleggiare con i giganti del settore.

I 26 episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba esordirono il 6 aprile del 2019 andando in onda su varie emittenti, mentre in Italia il titolo fu acquistato da VVVVID che iniziò a pubblicarlo insieme a due dei titoli più attesi della stagione, One-Punch Man stagione 2 e L'attacco dei Giganti stagione 3 parte 2.

A distanza di qualche mese, con la conclusione degli altri due anime, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba conquistò completamente il palcoscenico del mondo dell'animazione e nelle fasi finali fu uno degli anime più seguiti. Il successo ottenuto dall'anime scatenò un vero e proprio caos anche nel mondo dei manga dato che da ottobre in poi le vendite del manga di Demon Slayer non hanno fatto altro che aumentare arrivando a cifre vicine a quelle di ONE PIECE.

Al momento l'anime non ha ancora ottenuto una seconda stagione dato che è in preparazione il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.