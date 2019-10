Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelati a sorpresa i primi dettagli sul film!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è ufficialmente concluso lo scorso weekend, dopo aver trasmesso 26 episodi di altissima qualità. L'incredibile responso dei fan, decisamente al di sopra delle aspettative, ha fatto si che venisse confermata anche una trasposizione cinematografica, di cui sono appena stati rivelati dei nuovissimi dettagli.

Durante la trasmissione radio "Kimetsu Radio Program", abbastanza conosciuta dai fan giapponesi, sono state infatti svelate delle novità inerenti al budget della pellicola e ad alcune scene con protagonista Tanjiro. Le informazioni sono state condivise in prima battuta dall'utente Reddit u8myramen, di cui vi mostriamo il post originale in calce all'articolo.

Secondo quanto svelato durante la trasmissione, Studio Ufotable avrebbe avuto in programma un lungometraggio sin dagli albori della prima stagione, il cast principale infatti fu avvertito ancora prima della messa in onda degli episodi. In sostanza, lo studio di animazione avrebbe iniziato a lavorare sul film durante la trasmissione della prima stagione, e non da pochi mesi come si sospettava.

Inoltre, durante una discussione con Natsuki Hanae (doppiatore di Tanjiro Kamado), il team al lavoro sull'adattamento avrebbe dichiarato che ci sarà un grande focus sulle scene d'azione. Il budget dovrebbe quindi essere molto alto, visto che, esattamente come per il famoso episodio 19, saranno aggiunte delle scene non presenti nel manga di Koyoharu Gotouge.

