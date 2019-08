Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco copertina e dettagli della terza uscita DVD & Blu-ray

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'apprezzatissimo anime di Studio Ufotable tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, si sta preparando per approdare nelle case di tutti gli appassionati con una terza raccolta home video, in uscita il prossimo 25 settembre.

Ad oggi l'anime ha messo in commercio solo le prime due raccolte: la prima, con una copertina dedicata a Tanjiro Kamado, è stata lanciata sul mercato lo scorso 31 luglio, mentre la seconda, con cover dedicata a Giyu Tomioka è disponibile dal 28 agosto 2019.

Questa terza raccolta vedrà in copertina uno dei personaggi più amati dalla community, Nezuko Kamado. La nuova edizione home video comprenderà gli episodi 6 e 7 dell'anime e sarà acquistabile in versione DVD per 5,500 yen (circa 45 euro) e in Blu-ray per 6,500 (circa 55 euro).

Il prezzo è giustificato dall'enorme quantità di merchandise inclusa nell'acquisto, tra cui: un cofanetto in metallo, un secondo CD speciale, una giacca disegnata dal character designer della serie Akira Matsushima, due CD con i commenti audio di Natsuki Hanae e Akari Kito (i doppiatori di Tanjiro e Nezuko), un libricino di 12 pagine, quattro carte speciali ed un invito ad un evento dedicato alla serie.

Il prezzo è giustificato dall'enorme quantità di merchandise inclusa nell'acquisto, tra cui: un cofanetto in metallo, un secondo CD speciale, una giacca disegnata dal character designer della serie Akira Matsushima, due CD con i commenti audio di Natsuki Hanae e Akari Kito (i doppiatori di Tanjiro e Nezuko), un libricino di 12 pagine, quattro carte speciali ed un invito ad un evento dedicato alla serie.