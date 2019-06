Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, copertina su WSJ e fantastica immagine dedicata a Inosuke

Il nuovo personaggio Inosuke è arrivato in modo roboante nell'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'episodio 11 pubblicato da VVVVid lo scorso sabato, infatti, ha presentato quello che nel manga è praticamente diventato un protagonista dopo la sua apparizione durante l'arco narrativo della casa del tamburo.

Ma anche il manga non è da meno per quanto riguarda il personaggio. Su Weekly Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ottenuto la copertina e una pagina d'apertura a colori per celebrare il suo successo e lo scontro che Inosuke sta affrontando contro una delle Lune Crescenti di Kibutsuji Muzan. Si può dire quindi che questo è il periodo di Inosuke, il ragazzo con la testa di cinghiale sempre indosso.

Tuttavia, non è l'unica novità che riguarda il personaggio. Infatti, insieme alla copertina di Weekly Shonen Jump che potete vedere in calce, l'account ufficiale di Kimetsu no Yaiba ha anche condiviso un'illustrazione colorata che la mangaka Koyoharu Gotoge preparò tempo fa per il personaggio. Nell'illustrazione vediamo una delle prime apparizioni di Inosuke nel manga con il respiro che fuoriesce dal muso da facocero e uno sguardo verso il lettore tutt'altro che rassicurante.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è pubblicato in Italia da Star Comics, la quale ha da poco reso disponibile in fumetterie ed edicole il secondo volume del manga. L'anime è invece arrivato all'undicesimo episodio e ogni sabato alle ore 18:00 torna su VVVVid con sottotitoli in italiano.