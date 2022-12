Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, su cosa si incentrerà il nuovo film?

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba ormai è un fenomeno mondiale. Ufotable è riuscita, con il suo solito, egregio lavoro, a realizzare un anime che è rimasto nella storia, ma che ancora deve finire e quindi si apre ad altri scenari inediti. Il trailer di Demon Slayer stagione 3 ha aperto una nuova fase per la serie, pronta al debutto nel 2023.

Ci vuole ancora del tempo prima del suo debutto. Infatti Demon Slayer 3 arriverà soltanto nella stagione primaverile degli anime 2023, ergo il prossimo aprile. Quindi saranno necessari altri quattro mesi di astinenza per vedere le nuove avventure di Tanjiro e Nezuko, tuttavia ci sarà un appuntamento speciale a tenere compagnia gli appassionati.

È infatti stato annunciato che sarà prodotto il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verso il villaggio dei forgiatori di katana, in arrivo nelle sale cinematografiche nipponiche a febbraio 2023, quindi due mesi prima della trasmissione della nuova stagione, che arriverà in seguito anche nel resto del mondo con distribuzione di Crunchyroll. Ma di cosa tratta il nuovo film di Demon Slayer?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verso il villaggio dei forgiatori di katana si concentrerà sugli episodi 10 e 11 dell'arco del quartiere a luci rosse, quindi la seconda parte della seconda stagione, che verrà proposto al cinema con musiche remixate e in alta qualità visiva. In sostanza, si tratta di un miglioramento degli ultimi due episodi di Demon Slayer stagione 2.

Cosa trattano questi due episodi? Come ricorderanno coloro che li hanno visti, si concentrano principalmente sull'attacco definitivo a Daki e Gyutaro, i due fratelli demoni, e sul loro passato, chiudendo un importante cerchio che porterà Tanjiro verso il suo nuovo viaggio.