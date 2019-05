Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, diffuse le prime immagini e la sinossi del 7° episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ritornerà su VVVVID con l'episodio 7 il 18 maggio 2019, alle ore 20:00. Tanjiro non sarà solo in questa battaglia, in quanto sua sorella cercherà di aiutarlo a combattere il nemico. Saranno in grado di sconfiggere i demoni capaci d'immergersi senza gravi complicazioni?

La trasposizione animata dell'opera di Koyoharu Gotōge sta raccogliendo sempre maggiori successi. La serie, disponibile in Italia su VVVVID, presenta ottimi numeri per essere una new entry nel campo. Analizzando i dati del portale streaming italiano, possiamo notare come, con i soli 6 episodi ad ora disponibili, l'animazione abbia ricevuto oltre 440.000 visualizzazioni (più di 73.000 ad episodio).

Dalla sinossi e dalle prime immagini rese visibili agli spettatori, possiamo così notare di come la prossima puntata sarà focalizzata sulla continuazione dello scontro di Tanjiro e della sorella Nezuko contro i tre demoni dalle abilità alquanto particolari:

"Quando i demoni appaiono da tre diverse direzioni circondando Tanjiro, Nezuko fa la sua comparsa attaccando i demoni dell'immersione. Pare che sua sorella, divenuta un demone, non sia così debole da dover essere protetta. Tanjiro prende la decisione di seguire uno dei demoni, separatisi, all'interno della "pozzanghera" diffusa sul terreno. Che cosa lo aspetterà dall'altra parte?"

Ricordiamo infine al lettore della pubblicazione, sempre nei riguardi di Demon Slayer, di un poster promozionale della serie. E voi, siete in attesa di questo settimo episodio? Vi sta piacendo la serie? Fatecelo sapere nei commenti!