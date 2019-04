Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è finalmente disponibile su VVVVid

Inizialmente non c'era stato nessun annuncio ufficiale per una pubblicazione italiana di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, attesissimo anime della stagione primaverile e tratta dall'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. Pochi giorni fa, però, VVVVid ha annunciato l'arrivo della serie, con qualche settimana di ritardo, sulla sua piattaforma.

La data prevista per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba era oggi alle 20:00, e infatti il catalogo di VVVVid si è aggiornato con ben tre episodi, i due arretrati pubblicati in Giappone le scorse due settimane più il terzo mandato in onda nella giornata di ieri.

La serie segue la storia di Tanjirou Kamado, figlio primogenito di una famiglia numerosa e rimasta senza padre. Si guadagna da vivere vendendo carbone nei villaggi vicini ed è benvoluto da tutti. La sua vita verrà però scossa quando, durante la sua assenza, un demone uccide tutta la sua famiglia. L'unica sopravvissuta è la sorella maggiore Nezuko che però è stata trasformata anch'essa in un demone. Nonostante ciò, la ragazza riuscirà a resistere dal mangiare il fratello e insieme, i due intraprendono un viaggio alla ricerca di una cura.

Gli episodi disponibili sono "Crudeltà", "L'addestratore Urokodaki Sakonji" e il terzo episodio "Sabito e Makomo". La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba durerà per ben 26 episodi, occupando così sia la stagione primaverile che quella estiva, con il termine di programmazione prevista per fine settembre.