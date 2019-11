Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dynit conferma il doppiaggio italiano

È stato ufficialmente confermato il doppiaggio italiano di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'incredibile anime di Studio Ufotable che nel giro di pochi mesi ha saputo conquistare gli appassionati di tutto il mondo. L'editore italiano Dynit ha confermato durante il Lucca Comics che la serie potrebbe addirittura essere pronta per la fine dell'anno.

La conferenza dell'editore italiano in realtà è stata piena di sorprese, sono infatti state confermate anche le uscite italiane del bellissimo film di Studio Trigger Promare, della pellicola di Ayumu Watanabe Children of the Sea e dell'attesissimo Fate/Stay Night Heaven's Feel III: Sping Song. La vera star però è stata la serie tratta dall'opera di Koyoharu Gotouge, per la quale è stato confermato anche il possibile arrivo del film.

Tra le altre informazioni Dynit ha rivelato che i lavori per il doppiaggio cominceranno subito dopo la scelta del cast, ancora non confermato. Le registrazioni si terranno a Milano.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato sicuramente l'anime più impattante dell'anno, in un 2019 che ha regalato capolavori del calibro di Vinland Saga, The Promised Neverland e Mob Psycho 100 II. La serie ha recentemente fatto incetta di premi ai Newtype Anime Awards 2019 e sta scaldando i motori per i Crunchyroll Anime Awards 2020.