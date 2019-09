Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, questa fan art di Nezuko vi lascerà a bocca aperta

Nonostante le recenti polemiche sollevate sui social, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta passando decisamente un periodo d'oro, visto la crescente popolarità ottenuta dall'anime di Studio Ufotable dopo la messa in onda dell'incredibile episodio 19.

A proposito della serie, uno dei personaggi preferiti dal pubblico è sicuramente quello di Nezuko Kamado, la bellissima sorella del protagonista Tanjiro trasformatasi in demone nel corso del primo episodio. Il producer Yuma Takahashi ha rivelato nel corso di una recente intervista che il successo dell'anime è legato soprattutto al superbo lavoro svolto da Studio Ufotable nella caratterizzazione dei personaggi.

L'utente Reddit carlo_montie comunque, ha deciso di dedicare diverse ore del proprio tempo alla coprotagonista, realizzando così una delle migliori fan art mai viste. Il disegno, disponibile alla visione in calce all'articolo, ritrae Nezuko in quattro differenti pose ed è valso all'autore del ritratto più di 16.000 upvote. Come potete notare, il livello di dettaglio è assolutamente incredibile.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha recentemente mandato in onda l'episodio numero 23 e si sta approcciando lentamente al finale della prima stagione. La prossima puntata, intitolata "Rehabilitation Training", andrà in onda sabato alle 16:30 e sarà disponibile con i sottotitoli in italiano su VVVVid.

