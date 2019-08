Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, per i fan l'episodio 19 è il più bello di sempre

Il nuovo arco narrativo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si era già presentato, con trailer e video promozionali, diverso dai precedenti. La serie non ha mai brillato per momenti felici, ma questa nuova saga ha spinto le cose verso una direzione ancora più oscura e spettacolare delle precedenti, introducendo nuovi potentissimi demoni come Rui.

L'antagonista principale di quest'arco ha creato una pseudofamiglia che ha messo veramente alle strette il gruppo di protagonisti formato da Tanjiro Kamado, sua sorella Nezuko, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Tutto ciò è culminato però nell'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, da poche ore pubblicato anche sul sito italiano VVVVid.

Il nuovo episodio settimanale ha sconvolto i fan, che in rete si sono già lanciati in applausi per il modo in cui è stato animato il tutto. Tanjiro, messo alle strette, è costretto a ricorrere alle sue tecniche acquatiche, ma non bastano per sconfiggere Rui. Il ragazzo si vede portare via anche Nezuko, intrappolata dai fili del ragno del demone avversario, ma Tanjiro riuscirà a ricordare una danza particolare presente nella sua mente grazie al padre.

Le animazioni fluide, il pathos, la recitazione e le scene che culminano nel colpo di Tanjiro hanno sconvolto tutti, replicando perfettamente le sensazioni che trasudarono dal contestuale capitolo del manga di Koyoharu Gotouge, anch'esso all'epoca apprezzatissimo dagli appassionati. In calce, potete leggere alcuni tweet a tema episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Intanto, Banpresto ha messo in vendita una nuova statuetta di Tanjiro.