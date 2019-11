Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, un fan mostra un tatuaggio di Tanjiro da 10 e lode

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata senza dubbio l'anime dell'anno, per lo meno sotto il punto di vista dell'impatto mediatico. L'anime ha recentemente conquistato i Newtype Awards 2019, portandosi a casa anche il premio di "Miglior personaggio maschile" grazie all'amatissimo Tanjiro Kamado.

A tal proposito, un utente Reddit ha deciso di omaggiare il suo personaggio preferito dedicandogli il bellissimo tatuaggio visibile in calce all'articolo. Il disegno ritrae il giovane ammazzademoni durante l'utilizzo del quarto kata della respirazione dell'acqua e come potete vedere, è stato realizzato con un'impressionante cura per i dettagli. Il post conta attualmente la bellezza di 8000 upvote.

Tanjiro Kamado è il protagonista di Demon Slayer, il manga scritto e disegnato dalla talentuosa Koyoharu Gotouge. Il personaggio ha ricevuto uno spaventoso boost di popolarità dopo la trasmissione dell'adattamento anime di Studio Ufotable, riuscendo a vincere i sopracitati Newtype Awards 2019 e piazzandosi al primo posto nei sondaggi di gradimento del pubblico giapponese.

Vi ricordiamo che nel 2020 sarà proiettato anche il primo film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cui storia sarà tratta dall'arco narrativo dell'Infinity Train. La data di uscita sarà confermata nei prossimi mesi.

