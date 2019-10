Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco la finestra d'uscita del film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso con l'inizio di un nuovo arco narrativo, che però non vrà un prosieguo prima di diversi mesi. Infatti, il 26° episodio della serie animata andata in onda anche su VVVVid ha visto l'inizio dell'arco del Treno Fantasma, dove il trio di protagonisti incontra il pilastro della fiamma, Kyojuro Rengoku.

L'account ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha rivelato il trailer dove proprio Rengoku ha un ruolo di protagonista anche se per pochi secondi. Ma quando arriverà questo film nelle sale? La risposta arriva in un altro tweet che presenta anche la key visual del lungometraggio.

Come si può leggere in calce, la produzione di Ufotable arriverà nel corso del 2020. Purtroppo non è stato rivelato né un mese né una stagione indicativa d'uscita, ma ormai è certo che non rivedremo Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke nel corso di questi ultimi mesi di 2019. In attesa di ulteriori dettagli sulla data di uscita della pellicola, non perdetevi la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Intanto, i fan stanno scatenando la propria fantasia creando i cosplay più bizzarri dedicati alla serie, come l'ultimo dedicato a Inosuke allettato.