Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, immagini di anteprima dell'episodio 11

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dopo aver completato l'arco di Asakusa che ha introdotto il nemico finale Kibutsuji Muzan, si lancia in un nuovo entusiasmante arco. Tuttavia, sembra che stavolta Tanjiro e Nezuko non saranno da soli ma saranno affiancati da nuovi personaggi e, naturalmente, dovranno sconfiggere nuovi nemici demoniaci.

L'episodio 11 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si mostra in nuove immagini, dopo quelle che la Ufotable aveva diramato sul suo account Twitter qualche giorno fa. Stavolta, abbiamo un set di ben otto immagini divise in due tweet provenienti dall'account ufficiale della casa di produzione.

Tanjiro fa il suo incontro con Zenitsu Agatsuma, altro cacciatore di demoni che era già stato mostrato alla fine dell'esame di promozione a vero cacciatore. È quindi uno dei quattro sopravvissuti al test appartenenti alla stessa generazione di Tanjiro. Col cappotto giallo vistosissimo e dei capelli biondi, il ragazzo sembra spaventarsi facilmente e in tutte le immagini del tweet ha un'espressione terrificata.

Nel secondo giro di illustrazioni provenienti dal nuovo episodio, invece, vediamo una con Tanjiro già all'attacco di un nemico ancora sconosciuto. Il secondo tweet è nuovamente incentrato su Zenitsu, con un primissimo piano dove si nota la sua espressione terrorizzata, per passare poi a un'immagine dove il ragazzo tenta di tirare via una persona del posto. Infine, nell'ultima immagine catturata dall'episodio, arriva un essere con la testa di cinghiale e due spade scheggiate: è un nuovo nemico o un nuovo alleato?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba episodio 11 andrà in onda su VVVVid alle ore 20:00 di stasera 15 giugno, con sottotitoli in italiano.