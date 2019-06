Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, immagini di anteprima ci mostrano l'episodio 10

Come ogni settimana, la produzione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba anticipa con alcune immagini ciò che vedremo nel prossimo episodio. In questo caso, nell'episodio 10, il primo in doppia cifra della serie, vedremo proseguire il combattimento tra Tanjiro e i nuovi demoni seguaci di Kibutsuji Muzan innescatosi nella scorsa puntata.

Il demone palla, Susamaru, e il demone freccia, Yahaba, si sono rivelati avversari molto ostici per un cacciatore di demoni novizio come Tanjiro, che ha iniziato ad affrontarli insieme alla sorella Nezuko e a Yushiro durante l'episodio 9 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sotto suggerimento di Yushiro, Tanjiro ha iniziato a combattere esclusivamente contro il demone freccia, riuscendo a tagliargli il collo negli ultimi secondi dell'episodio, ma Susamaru è ancora vivo.

Nelle immagini che potete vedere in calce, ci viene mostrato un Tanjiro ancora con la capacità di vedere gli attacchi invisibili tramite il talismano di Yushiro, mentre una Susamaru sorridente è la protagonista di un'altra foto, con sei braccia pronte a lanciare altrettante palle letali. Inoltre, spiccano nelle altre due immagini le mani di Yahaba con i loro particolari occhi e Tamayo, il demone medico alleato di Tanjiro.

La sinossi dell'episodio 10, intitolato "Sempre insieme" è la seguente: "Tanjiro viene colpito dall'arte demoniaca delle frecce di Yahaba, lanciata poco prima della fine dello scontro. Dall'altra parte, Nezuko e Susamaru continuano a combattere, mentre Yushiro e Tamayo si preparano a sfoderare le loro arti del sangue demoniaco". L'episodio arriverà sottotitolato in italiano su VVVVid sabato 8 giugno alle ore 20:00. Per ingannare l'attesa, potete gustarvi un graziosissimo cosplay di Nezuko, firmato Monpink11.