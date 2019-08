Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco l'incredibile Nendoroid dedicato a Tanjiro!

L'adattamento anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta letteralmente spopolando, grazie soprattutto al lavoro svolto dai ragazzi di Studio Ufotable. A tal proposito, sembra che Good Smile Company abbia fiutato il possibile affare, visto che nella giornata del 22 agosto verrà messa in commercio il primo Nendoroid ufficiale dedicato alla serie.

Per chi non li conoscesse, i Nendoroid sono delle piccole riproduzioni di anime e manga messe in commercio dall'azienda giapponese Good Smile Company a partire dal 2006. Le action figure sono alte circa dieci centimetri e mostrano il corpo del personaggio in versione chibi o super deformed. Tutte le parti del corpo di un Nendoroid sono interscambiabili, in questo modo i giocattoli consentono di far assumere al personaggio espressioni e posture diverse.

La statuetta dedicata a Tanjiro Kamado, protagonista dell'opera di Koyoharu Gotoge, è visibile in calce e mostra l'ammazzademoni equipaggiato con la spada nera di Haganezuka. Il prodotto è stato presentato per la prima volta durante il Wonder Festival 2019 e sarà distribuito a partire dal 22 agosto 2019, il prezzo si aggirerà sui 30€ circa. Un Nendoroid di Nezuko è stato confermato in lavorazione.

Nel caso in cui voleste saperne di più sulla serie invece, date un'occhiata all'intervista al producer Yuma Takahashi.