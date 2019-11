Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Inosuke conquista la copertina del 6° volume Blu-ray/DVD

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Volume 5, ultima uscita home video dedicata alle avventure degli ammazzademoni più famosi del momento, è disponibile da oggi e include gli episodi 11 e 12. Sempre a questo proposito, poche ore fa è stata confermata la data di uscita del nuovo Volume, atteso per il 25 dicembre 2019 e con protagonista Inosuke.

Secondo quanto svelato da Crunchyroll e CD Japan, il prezzo d'acquisto si attesterà, come al solito, intorno ai 6500 yen (circa 55 euro). Anche questa raccolta comprenderà più dischi e includerà gli episodi numero 13 e 14.

Il prezzo molto alto dovrebbe essere giustificato dall'enorme quantità di extra presenti nel cofanetto, tra cui figurano un copertina in metallo, un secondo CD speciale, due CD con i commenti audio dei doppiatori, un libricino di 12 pagine, alcune carte speciali ed altri bonus non ancora precisati.

Per Inosuke si tratta della prima copertina ufficiale. Le precedenti cinque infatti, videro rispettivamente protagonisti Tanjiro Kamado, Giyu Tomioka, Nezuko Kamado, Muzan Kibutsuji e Zenitsu Agatsuma.

E voi cosa ne pensate? Lo acquisterete? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.