Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco la meravigliosa Cover del 5° volume Blu-ray/DVD

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il meraviglioso anime di Studio Ufotable, è ormai pronto ad approdare nelle case di tutti gli appassionati con il quinto volume della sua collezione home video, in programma per il prossimo 27 novembre.

Ad oggi l'anime ha messo in commercio le prime tre raccolte, pubblicate rispettivamente il 31 luglio, il 28 agosto e il 25 settembre. Il volume numero 4, annunciato diverso tempo fa, ha da poco mostrato la sua cover ufficiale e debutterà il 30 ottobre 2019.

Oggi comunque, Crunchyroll e CD Japan hanno deciso di divulgare le prime informazioni sull'uscita numero 5, mostrando la bellissima copertina dedicata a Zenitsu e svelando il prezzo d'acquisto: 6500 yen (circa 55 euro). Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, i CD comprenderanno gli episodi 11 e 12.

Per quanto riguarda il prezzo, questo dovrebbe essere giustificato dall'enorme quantità di merchandise inclusa nell'acquisto, tra cui figurano: un cofanetto in metallo, un secondo CD speciale, una giacca disegnata dal character designer della serie Akira Matsushima, due CD con i commenti audio dei doppiatori, un libricino di 12 pagine, quattro carte speciali ed un invito ad un evento dedicato alla serie.

Per Zenitsu si tratta della prima copertina ufficiale. Le precedenti quattro infatti, videro rispettivamente protagonisti Tanjiro Kamado, Giyu Tomioka, Nezuko Kamado e Muzan Kibutsuji.

E voi cosa ne pensate? Questa collezione vale il suo prezzo? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.