Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nuove immagini di anteprima dell'episodio 8 e sinossi

Tanjiro sta facendo esperienza come cacciatore di demoni novizio e ha già portato a termine la sua prima missione, iniziata nel sesto episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ora, in giro per Asakusa per una nuova missione, finalmente avverte l'odore che stava da tanto cercando: quello di Kibutsuji Muzan, capo dei demoni.

Sul finale dell'episodio 7 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo visto per la prima volta il capo dei demoni che, nel primo episodio, sterminò la famiglia di Tanjiro e trasformò Nezuko in un demone. L'episodio 8 arriverà nella giornata di domani 25 maggio su VVVVid con sottotitoli in italiano, ma abbiamo già potuto osservare qualche immagine di anteprima. A queste, se ne aggiungono di nuove che potete guardare nella galleria sottostante.

Inoltre, è stata svelata anche la sinossi della puntata che verrà a breve trasmessa: "Tanjiro si dirige verso la fonte dell'odore e, mentre tenta di attaccare Kibutsuji Muzan, questo crea il caos trasformando un uomo nelle vicinanze in un demone. Tanjiro interviene per fermare una strage, ma intanto il capo dei demoni si disperde nella folla. Chi saranno le due persone che hanno avvicinato Tanjiro?"

Nella nuova storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba faranno il loro ingresso nuovi personaggi, ma saranno alleati del protagonista oppure nuovi demoni da sconfiggere?