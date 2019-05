Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, presentato un nuovo poster ufficiale

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha iniziato la sua messa in onda ad aprile e ora sta per cominciare un nuovo arco narrativo. La prima fase di presentazione dei personaggi, dai protagonisti Tanjiro e Nezuko, passando per Urokodaki Sakonji e Giyu Tomioka, si è conclusa e ora i cacciatori di demoni saranno lanciati nella loro prima missione.

Infatti, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba inizierà con il settimo episodio un nuovo arco narrativo. Recentemente abbiamo assistito alla conclusione dell'esame di selezione dei cacciatori di demoni e Tanjirou, insieme ad altri tre ragazzi, ha superato la prova. La serie sta ottenendo buoni numeri in Italia, con circa 450.000 visualizzazioni su VVVVid, ma anche in Giappone, dove viene molto pubblicizzato anche grazie a poster promozionali e pagine dedicate su varie riviste specializzate.

Dopo lo scorso poster dove appariva il personaggio di Sabito, una delle riviste nipponiche dedicate agli anime pubblica una nuova doppia pagina dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'artwork è disegnato da Yoko Kajiyama e Yuko Omae e potete vederlo in calce. I personaggi raffigurati sono il protagonista Tanjiro Kamado in blu brillante, mentre regge la sua spada, e alle sue spalle, in tono tendente al grigio, il suo maestro Urokodaki Sakonji.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriva ogni sabato sulla piattaforma streaming VVVVid sottotitolata in italiano, mentre il manga è pubblicato su Weekly Shonen Jump e su MangaPlus ogni lunedì in versione digitale in inglese, da Star Comics invece in volumi in italiano.