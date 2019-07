Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, prime immagini di anteprima dall'episodio 14

L'episodio 13 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha visto la fine dello scontro tra Tanjiro e il demone tamburo, antagonista principale di quest'ultimo arco narrativo. La forza di questo demone è stata di molto superiore a quella dei demoni già incontrati e ha messo Tanjiro in seria difficoltà. Tuttavia, il protagonista ha vinto la battaglia.

Sabato prossimo arriverà su VVVVid, alle ore 18:00, il successivo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sembra non esserci riposo per Tanjiro: una volta conclusasi la battaglia nella casa, è costretto infatti a osservare Inosuke picchiare Zenitsu, con quest'ultimo che ha tenuto fede alla promessa proteggendo ad ogni costo la scatola che contiene Nezuko.

Nelle prime immagini di anteprima divulgate dall'account ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, si vede Tanjiro pronto a combattere con Inosuke, lo strano ragazzo che indossa per copricapo la testa di un cinghiale. Tuttavia, durante la battaglia, la testa cadrà e mostrerà il vero volto del ragazzo, che lascerà di stucco tutti. L'episodio 14 si intitolerà "La casa con lo stemma del fiore di glicine".

Arrivato oltre metà trasmissione, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha conquistato tantissimi spettatori su VVVVid, con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni e più di cinquantamila preferenze.