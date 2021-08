Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tutti i respiri apparsi nel manga e i loro utilizzatori

Per combattere i demoni, le creature della notte nate dal sangue di Kibutsuji Muzan, i cacciatori di demoni hanno sfruttato alcune tecniche note come Respiri. I vari stili nati da questo modo di combattere nel corso del tempo sono stati utilissimi. Quali sono tutti i respiri apparsi in Demon Slayer? E quali sono i loro utilizzatori?

Verranno presi in considerazione tutti i respiri e gli utilizzatori pertanto l'elenco che segue sarà spoiler per chi non ha ancora letto il finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Il respiro ancestrale, che ha dato origine agli altri, è il Respiro del Sole . Gli utilizzatori sono stati Yoruichi Tsugikuni e Tanjiro Kamado, ma anche gli antenati del protagonista hanno saputo usarlo come danza.

. Gli utilizzatori sono stati Yoruichi Tsugikuni e Tanjiro Kamado, ma anche gli antenati del protagonista hanno saputo usarlo come danza. Uno dei diretti discendenti è il Respiro della Fiamma, utilizzato dal pilastro Rengoku Kyojuro, dal padre Shinjuro e dai suoi ascendenti.

C'è poi il Respiro della Roccia, utilizzato da Gyomei Himejima.

Un altro respiro primario è il Respiro della Luna, sfruttato da Kokushibo.

Si passa poi al primo stile del protagonista, il Respiro dell'Acqua , usato per l'appunto da Tanjiro, da Giyuu Tomioka, da Urokodaki Sakonji da Sabito, da Murata e da Makomo.

, usato per l'appunto da Tanjiro, da Giyuu Tomioka, da Urokodaki Sakonji da Sabito, da Murata e da Makomo. C'è il Respiro del Ventg usato da Sanemi Shinazugawa.

Il Respiro del Fulmine è usato da Jigoro Kuwajima, maestro di Kaigaku e di Zenitsu Agatsuma.

Il primo dei respiri derivati è il Respiro dell'Amore, usato da Mitsuri Kanroji.

C'è poi il Respiro del Suono, sfruttato da Uzui Tengen.

Dal vento deriva il Respiro della Bestia, usato da Inosuke Hashibira.

Sempre come discendente dello stesso, c'è il Respiro della Nebbia di Tokito Muichiro .

. Infine, ci sono ben tre respiri derivanti dall'acqua. Il primo è il Respiro del Serpente, usato da Obanai Iguro.

Il secondo è il Respiro del Fiore, usato da Kanae Kocho e da Kanao Tsuyuri.

Infine, da quest'ultimo deriva il Respiro degli Insetti, sfruttato dal pilastro Shinobu Kocho.

Sapevate che all'inizio il Respiro dell'Acqua non esisteva nel manga di Demon Slayer?