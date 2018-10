Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba,rilasciata ufficialmente la data del debutto!

Dall'annuncio, avvenuto nei primi giorni dell'agosto scorso, di una trasposizione animata del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotoge non si è più saputo molto. Ora la notizia è ufficiale, abbiamo una data di rilascio!

Lo staff ha rivelato, in questi giorni, che l'anime debutterà nella primavera del 2019. Non è tutto, infatti sono stati rilasciati i primi nomi del cast:

Tanjirou Kamado interpretato da Natsuki Hanae

Nezuko Kamado interpretata da Akari Kitou

Qui di seguito potete leggere la sinossi:

“È dai tempi antichi che circolano voci riguardo i demoni mangiatori di uomini che vivono nei boschi. Per questo, i cittadini locali non vi si avventurano mai di notte. La leggende narra che i cacciatori di demoni vaghino anche di notte, dando la caccia a questi demoni assetati di sangue. Per il giovane Tanjro, queste voci diverranno presto la sua dura realtà…



Sin dalla morte di suo padre, Tanjiro ha preso sulle spalle la propria famiglia. Nonostante la loro vita sia stata temprata dalla tragedia, la famiglia di Tanjiro ha trovato la felicità. Ma quell’effimero calare è andato in frantumi il giorno in cui Tanjiro ha trovato la sua famiglia massacrata, e l’unica superstite, sua sorella Nezuko, si è trasformata in un demone. Con sua grande sorpresa, tuttavia, Nezuko dimostra ancora di provare emozioni e pensieri umani… Inizia così la richiesta di Tanjiro di combattere i demoni e ritrasformare sua sorella in un’essere umano.”

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nasce come serie shonen manga, scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. L'opera uscì per la prima volta sull'11° numero della rivista Weekly Shounen Jump della Shueisha a partire dal 2016. Al momento è ancora in corso di pubblicazione. Il manga è pubblicato in inglese da Viz Media.

L'adattamento animato della serie, previsto per il 2019, verrà prodotto da Aniplex e animato dall'illustre studio nipponico ufotable, conosciuto per aver lavorato anche a Fate/ZERO, Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Tales of Zestiria the X e GOD EATER, Kara no Kyoukai e Katsugeki: Touken Ranbu. Sarà un'occasione d'oro per questa serie, che sicuramente potrà vantare di un'eccellente animazione.