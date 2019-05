Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, rivelati due nuovi membri del cast dell'anime

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba è uno degli anime più apprezzati della stagione primaverile, e man mano che gli episodi vanno in onda guadagna sempre più popolarità. La trasposizione animata prodotta da Ufotable è infatti pregna di qualità, riuscendo perfino a migliorare le atmosfere presenti nel manga.

Nella venticinquesima edizione di Weekly Shonen Jump, la rivista ha rivelato due nuovi membri del cast che andranno a rimpolpare le personalità dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. La doppiatrice Maaya Sakamoto presterà la voce al personaggio di Tamayo, una misteriosa donna che si nasconde dal mondo e sembra custodire molti segreti. La seconda new entry è rappresentata da Daiki Yamashita, che interpreterà Yushiro, il quale accompagnerà Tamayo all'interno della storia.

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba è arrivato all'episodio 7, ed è visibile legalmente sulla piattaforma di streaming VVVID. La trasposizione animata conterà 26 episodi. Il manga, invece, è stato da poco pubblicato da Star Comics, ed è disponibile in fumetteria con il primo volume. La storia segue le vicende di un giovane di nome Tanjiro, che dopo aver assistito all'omicidio della sua famiglia da parte dei demoni, incomincia la sua carriera da cacciatore per liberare il suo paese da queste spietate creature.